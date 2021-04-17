Умер писатель и экс-депутат Рады Владимир Яворивский

На 79-м году жизни скончался украинский писатель, общественный и политический деятель Владимир Яворивский.

«Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей Независимости своим словом зажигал сердца миллионов», — написал в Facebook писатель Василий Шкляр.

О кончине Яворивского ему сообщила дочь писателя. Причина смерти пока неизвестна.

Свои соболезнования уже выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Яворивский с 1971 года был членом Союза писателей Украины, а в 2001—2011 годах возглавлял Национальный союз писателей. В 1989 году он был одним из основателей партии Народный Рух Украины. Он активно выступал за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. После обретения Украиной независимости Яворивский был депутатом Верховной Рады I, II и IV—VII созывов.