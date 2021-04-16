Умерла актриса Хелен Маккрори. Она известна по ролям в «Гарри Поттере» и «Острых козырьках»

После продолжительной борьбы с раком на 52 году жизни умерла британская актриса театра и кино Хелен Маккрори.

О смерти Маккрори сообщил ее муж, киноактер Дэмиэн Льюис.

«Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни», — написал он в Twitter, добавив, что Маккрори скончалась дома.

У актрисы осталась дочь Манон, родившаяся в браке с Льюисом в сентябре 2008 года.

Маккрори известна по ролям в фильмах «Королева», «Хранитель времени», в трех частях «Гарри Поттера» и сериале «Острые козырьки».