В США умер руководитель крупнейшей в истории финансовой аферы. Он был приговорен к 150 годам тюрьмы

В американской тюрьме умер руководитель крупнейшей в мире финансовой аферы Бернард Мэдофф. Его «пирамида» стала очевидной во время кризиса 2008 года, когда инвесторы не смогли получить назад свои деньги. Схема Мэдоффа принесла более $65 млрд убытков, а ее жертвами стали 37 тысяч человек из 120 стран — как состоятельные люди и крупные организации, так и благотворительные фонды и обычные люди.

О смерти афериста пишет Time.

Мэдоффа арестовали в 2008 году, сразу после того, как он признался в природе своего бизнеса собственным детям. Финансист начал карьеру в 1960-х годах, обслуживая соглашения по дешевым акциям и развивая связи с регулирующими органами. Уже в начале 1990-х он стал директорам NASDAQ — одной из крупнейших бирж.

Считается, что мошенническая деятельность Мэдоффа началась именно в девяностых. Она была основана на классической «схеме Понци» — более ранние инвесторы получают под видом прибыли средства от более поздних. По масштабам «пирамида» Мэдоффа даже превзошла схему самого Чарльза Понци, которая развалилась в 1920 году.

Пирамида рухнула в разгар всемирного финансового кризиса, когда Мэдофф не смог вернуть деньги своим инвесторам. Он раскрыл схему членам семьи, поскольку знал, что вскоре за него возьмется ФБР. Среди жертв схемы Мэдоффа оказались, в частности, режиссер Стивен Спилберг и гуманитарный фонд Эли Визеля, который боролся с антисемитизмом и пропагандировал толерантность.

Бернард Мэдофф U.S. Department of Justice

Мэдофф признал себя виновным во всех обвинениях, среди которых были мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов и тому подобное. Суд объявил действия финансиста как «чрезвычайное зло» и приговорил его к 150 годам заключения. Мэдофф, страдавший болезнью почек, попросил досрочного освобождения в 2020 году, ссылаясь на то, что ему осталось жить менее трех лет.

Жена и дети афериста работали в его структурах, но не были привлечены к мошенничеству — суд не выдвинул им никаких обвинений. Старший сын Мэдоффа Марк покончил с собой на вторую годовщину ареста отца.

По словам Мэдоффа, за 11 лет тюрьмы он «настрадался» за свои преступления, а перед этим покаялся и сотрудничал со следствием, чтобы вернуть деньги пострадавшим. Однако суд не нашел достаточных предпосылок для его освобождения, и в итоге мужчина умер в тюрьме в возрасте 86 лет.