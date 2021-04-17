Біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами. Загинули понад 40 людей

Біля узбережжя Тунісу в пʼятницю, 16 квітня, затонуло судно, яке перевозило мігрантів. Загинула щонайменше 41 людина, в тому числі одна дитина.

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції.

Корабельна аварія сталася біля Сіді Мансур. Берегова охорона Тунісу дістала з води 41 тіло. Усі загиблі — вихідці з Африки, імовірно з Марокко і Мавританії.

Врятувати вдалося трьох людей. Пошукова операція триває.

В організації підкреслюють, що в Середземноморʼї аварії кораблів трапляються не рідко. З початку 2021 року потонули 290 мігрантів. У березні біля узбережжя Тунісу загинули 39 осіб.