У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами. Погибли свыше 40 человек

У побережья Туниса в пятницу, 16 апреля, затонуло судно, которое перевозило мигрантов. Погиб минимум 41 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает Международная организация по миграции.

Кораблекрушение произошло возле Сиди Мансур. Береговая охрана Туниса достала из воды 41 тело. Все погибшие — выходцы из Африки, вероятно из Марокко и Мавритании.

Спасти удалось троих человек. Поисковая операция продолжается.

В организации подчеркивают, что в Средиземноморье нередки случаи крушения кораблей. С начала 2021 года утонули 290 мигрантов. В марте у побережья Туниса погибли 39 человек.