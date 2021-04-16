У США створили «найбілішу» фарбу у світі. Вона відбиває понад 98% сонячного світла

Учені у США розробили фарбу, яка значно «біліша за найбілішу фарбу», яка зараз доступна.

Про це пише BBC.

Випробування, проведені дослідниками з Університету Пердью з їхньою «ультрабілою» фарбою, показали, що вона відбиває понад 98% сонячного світла. За словами вчених, це може допомогти в економії енергії та боротьбі зі зміною клімату.

За словами провідного дослідника професора Сюлін Руан, наявні у продажу білі фарби відбивають від 80 до 90% сонячного світла. «Це важливо, тому що кожен відсоток відбивної здатності, який ви отримуєте, означає економію 10 ватів на квадратний метр тепла від сонячних променів», — пояснив він.

Руан на прикладі пояснив, що якщо пофарбувати дах площею близько 93 кв. м, то, за його оцінками, можна отримати «охолоджуючу потужність» у 10 кіловатів. «Це потіжніше за кондиціонери, які використовуються в більшості будинків», — пояснив учений.

Нова фарба містить зʼєднання сульфату барію, яке також використовується для виготовлення фотопаперу і косметики. «Ми використовували дуже високу концентрацію складових частинок, — пояснив Руан. — І ми використовуємо багато різних розмірів частинок, тому що сонячні промені мають різний колір за різної довжини хвилі».

За словами професора, те, як кожна частка розсіює світло, залежить від її розміру, «тому вчені навмисно використовували частки різних розмірів для розсіювання кожної хвилі».

Зараз дослідники працюють із компанією над виробництвом і продажем своєї фарби,. За їхніми словами, вона не буде дорожчою за вже наявні аналоги.