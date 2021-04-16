В США создали «самую белую» краску в мире. Она отражает более 98% солнечного света

Ученые в США разработали краску, которая значительно «белее самой белой краски, доступной в настоящее время».

Об этом пишет BBC.

Испытания, проведенные исследователями из Университета Пердью с их «ультрабелой» краской, показали, что она отражает более 98% солнечного света. По словам ученых, что это может помочь в экономии энергии и борьбе с изменением климата.

По словам ведущего исследователя профессора Сюлин Руан, имеющиеся в продаже белые краски отражают от 80 до 90% солнечного света. «Это важно, потому что каждый процент отражательной способности, который вы получаете, означает экономию 10 ватт на квадратный метр тепла от солнечных лучей», — пояснил он.

Руан в качестве примера объяснил, что если покрасить крышу площадью около 93 кв. м, то, по его оценкам, можно получить «охлаждающую мощность» в 10 киловатт. «Это мощнее кондиционеров, которые используются в большинстве домов», — объяснил ученый.

Новая краска содержит соединение сульфата бария, которое также используется для изготовления фотобумаги и косметики. «Мы использовали очень высокую концентрацию составных частиц, — пояснил Руан. — И мы используем много разных размеров частиц, потому что солнечные лучи имеют разный цвет при разной длине волны».

По словам профессора, то, как каждая частица рассеивает свет, зависит от ее размера, «поэтому ученые намеренно использовали частицы разных размеров для рассеивания каждой длины волны».

Сейчас исследователи работают с компанией над производством и продажей своей краски. По их словам, ее цена должна быть сопоставима со стоимостью уже имеющихся аналогов.