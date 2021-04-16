ДТП на Майдані: прокуратура передала справу до суду

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти водія, який 30 жовтня 2020 року виїхав на тротуар на Майдані Незалежності та збив на смерть двох людей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство вважає, що підозрюваний знав про свій стан здоров’я та усвідомлював, що він будь-якої миті може погіршитися. Попри це, він сів за кермо технічно справного автомобіля Land Rover Discovery. Рухаючись з боку вулиці Михайлівської в напрямку алеї Героїв Небесної Сотні, він виїхав з проїзної частини на тротуар і зіткнувся з припаркованим автомобілем. Після цього некерований автомобіль опинився на пішохідній зоні Майдану Незалежності та наїхав на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці.

Висновки експертів показали, що водій порушив правила дорожнього руху та накази Міністерства охорони здоровʼя, зокрема «Про затвердження переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами».