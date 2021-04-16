ДТП на Майдане: прокуратура передала дело в суд

Киевская городская прокуратура передала в суд обвинительный акт против водителя, который 30 октября 2020 года выехал на тротуар на Майдане Незалежности и сбил насмерть двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие считает, что подозреваемый знал о своем состоянии здоровья и осознавал, что оно в любой момент может ухудшиться. Несмотря на это, он сел за руль технически исправного автомобиля Land Rover Discovery. Двигаясь со стороны улицы Михайловской в направлении аллеи Героев Небесной Сотни, он выехал из проезжей части на тротуар и столкнулся с припаркованным автомобилем. После этого неуправляемый автомобиль оказался на пешеходной зоне Майдана Незалежности и сбил двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте.

Выводы экспертов показали, что водитель нарушил правила дорожного движения и приказы Министерства здравоохранения, в том числе «Об утверждении перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами».