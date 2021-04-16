Стефанчук попросив МВС оштрафувати нардепів, які не носять маски в Раді

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав правоохоронців оштрафувати народних депутатів, які у парламенті не носять захисні маски. А таких, за його словами, — половина обранців.

Про це він заявив у Раді під час години запитань до уряду.

«Коли я дивлюся в зал і бачу, що 50% осіб, які не в масках, я в двадцятий раз хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ: шановні колеги, давайте все-таки знайдемо можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх, в тому числі і для народних депутатів. Нардепи повинні бути оштрафовані», — наголосив Стефанчук.