Стефанчук попросив МВС оштрафувати нардепів, які не носять маски в Раді

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав правоохоронців оштрафувати народних депутатів, які у парламенті не носять захисні маски. А таких, за його словами, — половина обранців.
Про це він заявив у Раді під час години запитань до уряду.
«Коли я дивлюся в зал і бачу, що 50% осіб, які не в масках, я в двадцятий раз хочу звернутися до Міністерства внутрішніх справ: шановні колеги, давайте все-таки знайдемо можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх, в тому числі і для народних депутатів. Нардепи повинні бути оштрафовані», — наголосив Стефанчук.
На його думку, це підвищить рівень свідомості депутатів і вболівання за загальну справу в країні, а також поповнить державний бюджет. «Давайте будемо носити маски, щоб, не дай бог, потім не носити квіти», — сказав віцеспікер.
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- 3 листопада Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає введення штрафів для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів. Юросіб хочуть штрафувати на суму від 3 400 до 5 100 гривень.
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