Стефанчук попросил МВД оштрафовать нардепов, которые не носят маски в Раде

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал правоохранителей оштрафовать народных депутатов, которые в парламенте не носят защитные маски. А таких, по его словам, — половина избранников.

Об этом он заявил в Раде во время часа вопросов к правительству.

«Когда я смотрю в зал и вижу, что 50% лиц не в масках, я в двадцатый раз хочу обратиться к Министерству внутренних дел: уважаемые коллеги, давайте все же найдем возможность применять ответственность равную для всех, в том числе и для народных депутатов. Нардепы должны быть оштрафованы», — подчеркнул Стефанчук.