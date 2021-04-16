Стефанчук попросил МВД оштрафовать нардепов, которые не носят маски в Раде

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал правоохранителей оштрафовать народных депутатов, которые в парламенте не носят защитные маски. А таких, по его словам, — половина избранников.
Об этом он заявил в Раде во время часа вопросов к правительству.
«Когда я смотрю в зал и вижу, что 50% лиц не в масках, я в двадцатый раз хочу обратиться к Министерству внутренних дел: уважаемые коллеги, давайте все же найдем возможность применять ответственность равную для всех, в том числе и для народных депутатов. Нардепы должны быть оштрафованы», — подчеркнул Стефанчук.
По его мнению, это повысит уровень осознанности депутатов и переживания за общее дело в стране, а также пополнит государственный бюджет. «Давайте будем носить маски, чтобы, не дай бог, потом не носить цветы», — сказал вице-спикер.
- 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок. Штрафовать могут органы внутренних дел, Нацполиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.
- 3 ноября Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий введение штрафов для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов. Юрлиц хотят штрафовать на сумму от 3 400 до 5 100 гривен.
- 13 апреля Рада провалила законопроект, который должен ввести для украинцев штрафы за нарушение самоизоляции во время карантина.