Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Верховная Рада провалила законопроект, который должен был ввести для украинцев штрафы за нарушение самоизоляции во время карантина.

За документ проголосовали лишь 199 нардепов.

Законопроект поддержали 184 «слуги», некоторые нардепы из фракции «Голос», группы «Довіра» и внефракционные депутаты.

Также в Раде не смогли собрать достаточное количество голосов для направления законопроекта на повторное первое чтение.

Документ должен был ввести штрафы за нарушение самоизоляции, даже если это не привело к распространению болезни. За это предлагали ввести штрафы в размере 3 400—8 500 гривен.