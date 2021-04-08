Кабмин ослабил условия пересечения границы для украинцев — на оформление ПЦР-теста дали дополнительные сутки

Правительство освободило от обязательной самоизоляции после пересечения границы украинцев, которые имеют на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Раньше обязательной самоизоляции украинцы освобождались, если они имели на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Также правительство разрешило детям-иностранцам, не достигшим 12 лет, при въезде не предъявлять ПЦР-тест. Кроме того, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины, при въезде отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения «Дій вдома». Ранее такого условия не было.