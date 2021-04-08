Уряд дещо послабив умови перетину кордону для українців — на оформлення ПЛР-тесту дали додаткову добу

Уряд звільнив від обов’язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вʼїзду.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Раніше від обовʼязкової самоізоляції українці звільнялися, якщо вони мали на руках негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Також уряд дозволив дітям-іноземцям, які не досягли 12 років, при вʼїзді не предʼявляти ПЛР-тест. Крім того, іноземці, які постійно проживають на території України, після вʼїзду відтепер мають йти на самоізоляцію із встановленням додатку «Дій вдома». Раніше такої умови не існувало.