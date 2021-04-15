Рада прийняла за основу доопрацьований проєкт закону про реформу Конституційного суду

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу доопрацьований законопроєкт про конституційну процедуру № 4533, який повинен врегулювати процедурну і процесуальну діяльність КС. Документ переробили під висновки Венеціанської комісії.

«За» проголосували 238 нардепів.

У документі залишили норму про прийняття рішення 10 голосами суддів. Кворум до 12 не збільшили. У попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від складу суду (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.

Документ передбачає, що КСУ розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що має забезпечити прозорість ухвалення рішень. Також передбачається, що на формування порядку денного КСУ може впливати не тільки голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між ними має відбуватися автоматизовано.

Закон також пропонує ввести прозору процедуру притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності з градацією стягнень залежно від тяжкості правопорушення.

Крім цього, суд отримує повноваження нормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані цим законопроєктом, але він не може прийняти підзаконні акти, які суперечили б документу.