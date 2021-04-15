Рада приняла за основу доработанный проект закона о реформе Конституционного суда

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу доработанный законопроект о конституционной процедуре № 4533, который должен урегулировать процедурную и процессуальную деятельность КС. Документ переделали под выводы Венецианской комиссии.

«За» проголосовали 238 нардепов.

В документе оставили норму о принятии решения 10 голосами судей. Кворум до 12 не увеличили. В предыдущей редакции предлагалось принимать решения двумя третями от состава суда (12 судей), поскольку это абсолютное большинство.

Документ предполагает, что КСУ будет рассматривать дела в основном в форме устного производства, что должно обеспечить прозрачность принятия решений. Также предполагается, что на формирование повестки дня КСУ может влиять не только председатель суда, но и сами судьи, а распределение дел между ними должно происходить автоматизировано.

Закон также предлагает ввести прозрачную процедуру привлечения судей к дисциплинарной ответственности с градацией взысканий в зависимости от тяжести правонарушения.

Кроме этого, суд получит полномочия нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы данным законопроектом, но он не может принять подзаконные акты, которые противоречили бы документу.