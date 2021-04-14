Рада соберется на еще одно внеочередное заседание. Какие законопроекты будут рассматривать

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Очередное внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг в 16 часов по инициативе 155 народных депутатов. Подписал соответствующее распоряжение», — отметил Разумков.

Согласно повестке дня, на этом заседании нардепы рассмотрят 15 законопроектов. В том числе и законопроект о конституционной процедуре, цель которого — реформировать Конституционный суд.

Также депутаты рассмотрят законопроекты о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях, о бюджете на создание Министерства агрополитики, об упрощении регистрации «евроблях» и прочие.