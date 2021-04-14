Рада збереться на ще одне позачергове засідання. Які законопроєкти розглядатимуть

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Чергове позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у четвер о 16 годині за ініціативою 155 народних депутатів. Підписав відповідне розпорядження», — зазначив Разумков.

Згідно з порядком денним, на цьому засіданні нардепи розглянуть 15 законопроєктів. Серед них, зокрема, є законопроєкт про конституційну процедуру, який має на меті реформувати Конституційний суд.

Також депутати розглянуть законопроєкти про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, про бюджет на створення Міністерства агрополітики, про спрощення реєстрації «євроблях» та інші.