Мер Києва Кличко заявив, що ніхто не дозволяв забудовнику зносити історичний будинок Уткіна

Дозвіл на знесення 120-річного будинку купця Івана Уткіна у Києві не давали ні Київська міська державна адміністрація, ні Мінкульт, ні Державна архітектурно-будівельна інспекція.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю Радіо НВ.
«Ні Київська міська адміністрація, ні Міністерство культури, ні ДАБІ, ніхто не давав дозволів на знесення цього будинку. І тому зараз прокуратура веде кримінальну справу щодо знесення цієї будівлі», — сказав Кличко.
Мер наголошує, що будинок перебував у нормальному стані, але КМДА не завжди може вплинути на ситуацію з руйнуванням історичних будівель, адже ті перебувають у приватній власності.
Видання «Хмарочос» писало, що за державним земельним кадастром ця ділянка належить до комунальної власності й призначена для експлуатації адміністративного будинку. У 2003 році ділянку передали компанії «Приват» в оренду на 25 років (до 2028-го).
- У Києві на вулиці Симона Петлюри (біля залізничного вокзалу) забудовник зніс історичний дореволюційний будинок купця Івана Уткіна, який займався продажем олійних фарб. 10 березня прокуратура відкрила кримінальне провадження.
- На місці будинку компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times.
- У Мінкульті ініціювали розробку законопроєкту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини. Документом передбачена, зокрема, відповідальність за знищення чи пошкодження пам’яток — «аж до реального строку та мільйонних штрафів».