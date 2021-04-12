Міністр Ткаченко закликає провести розслідування, хто дозволив знести історичний будинок Уткіна у Києві

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав варварством знесення у Києві історичного будинку купця Івана Уткіна. Він наголошує, що правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дозволив знищити будівлю, якій понад 120 років.

Про це Ткаченко заявив у Telegram.

«Це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво — за що передбачена кримінальна відповідальність. Мінкульт не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку», — наголосив міністр.

Він нагадав, що у міністерстві ініціювали розробку законопроєкту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини. За його словами, документом передбачена, зокрема, відповідальноість за знищення чи пошкодження пам’яток — «аж до реального строку та мільйонних штрафів».

«Це так званий законопроект проти хаотичної забудови. Вважаю, що він має бути розглянутим у Раді якомога швидше аби в країні нарешті з’явився дійсний механізм спротиву руйнації об’єктів культурної спадщини», — наголосив міністр.