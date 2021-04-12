Министр Ткаченко призывает провести расследование, кто разрешил снести историческое здание Уткина в Киеве

Министр культуры Александр Ткаченко назвал варварством снос в Киеве исторического здания купца Ивана Уткина. Он отмечает, что правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто позволил уничтожить здание, которому более 120 лет.

Об этом Ткаченко заявил в Telegram.

«Это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство — за что предусмотрена уголовная ответственность. Минкульт не давал никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в министерстве инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия. По его словам, документом предусмотрена, в частности, ответственность за уничтожение или повреждение достопримечательностей — «вплоть до реального срока и миллионных штрафов».

«Это так называемый законопроект против хаотической застройки. Считаю, что он должен быть рассмотрен в Раде как можно скорее, чтобы в стране наконец-то появился настоящий механизм сопротивления разрушению объектов культурного наследия», — подчеркнул министр.