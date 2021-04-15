Мэр Киева Кличко заявил, что никто не позволял застройщику сносить исторический дом Уткина

Разрешение на снос 120-летнего дома купца Ивана Уткина в Киеве не давали ни Киевская городская государственная администрация, ни Минкульт, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио НВ.

«Ни Киевская городская администрация, ни Министерство культуры, ни ГАСИ, никто не давал разрешения на снос этого дома. И поэтому сейчас прокуратура ведет уголовное дело о сносе этого здания», — сказал Кличко.