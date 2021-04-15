Мэр Киева Кличко заявил, что никто не позволял застройщику сносить исторический дом Уткина

Разрешение на снос 120-летнего дома купца Ивана Уткина в Киеве не давали ни Киевская городская государственная администрация, ни Минкульт, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио НВ.
«Ни Киевская городская администрация, ни Министерство культуры, ни ГАСИ, никто не давал разрешения на снос этого дома. И поэтому сейчас прокуратура ведет уголовное дело о сносе этого здания», — сказал Кличко.
Мэр отмечает, что дом находился в нормальном состоянии, но КГГА не всегда может повлиять на ситуацию с разрушением исторических зданий, ведь те находятся в частной собственности.
Издание «Хмарочос» писало, что, по данным государственного земельного кадастра, этот участок относится к коммунальной собственности и предназначен для эксплуатации административного здания. В 2003 году участок передали компании «Приват» в аренду на 25 лет (до 2028-го).
- В Киеве на улице Симона Петлюры (у железнодорожного вокзала) застройщик снес исторический дореволюционный дом купца Ивана Уткина, который занимался продажей масляных красок. 10 марта прокуратура открыла уголовное производство.
- На месте дома компания Zim Group планирует возвести 26-этажный апарт-отель Times.
- В Минкульте инициировали разработку законопроекта по предотвращению разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия. Документом предусмотрена, в частности, ответственность за уничтожение или повреждение достопримечательностей — «вплоть до реального срока и миллионных штрафов».