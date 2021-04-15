Суди заарештували ще 12 російських літаків, які незаконно літали в окупований Крим

Український суд заарештував ще 12 літаків російської авіакомпанії за перевезення пасажирів в окупований Крим.
Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя.
За даними слідства, російський авіаперевізник з 2019 року незаконно переправляв людей пасажирськими літаками Boeing та Airbus через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.
Також у прокуратурі нагадали, що загалом вже накладено арешт на 199 літаків, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до Укрбюро Інтерполу з проханням внести літаки-порушники до бази міжнародного розшуку.
- Україна з березня 2014 року закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим, оскільки не могла гарантувати безпеку польотів. Також офіційно було припинено функціонування усіх аеропортів на окупованому півострові.
- У січні 2021 року Кабінет міністрів погодив санкції проти низки російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму.