Суды арестовали еще 12 российских самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

Украинский суд арестовал еще 12 самолетов российской авиакомпании за перевозку пассажиров в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.

По данным следствия, российский авиаперевозчик с 2019 года незаконно переправлял людей пассажирскими самолетами Boeing и Airbus через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Также в прокуратуре напомнили, что всего уже наложен арест на 199 самолетов, которые осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.