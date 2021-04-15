Суды арестовали еще 12 российских самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

Украинский суд арестовал еще 12 самолетов российской авиакомпании за перевозку пассажиров в оккупированный Крым.
Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.
По данным следствия, российский авиаперевозчик с 2019 года незаконно переправлял людей пассажирскими самолетами Boeing и Airbus через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.
Также в прокуратуре напомнили, что всего уже наложен арест на 199 самолетов, которые осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.
В связи с этим прокуратура обратилась в Укрбюро Интерпола с просьбой внести самолеты-нарушители в базу международного розыска.
- Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым, так как не могла гарантировать безопасность полетов. Также официально было прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированном полуострове.
- В январе 2021 года Кабинет министров согласовал санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.