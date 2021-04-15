«АрселорМіттал» підписав меморандум із Мінекономіки. Компанія інвестує $1 мільярд у екомодернізацію

Міністр економіки Ігор Петрашко і гендиректор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо підписали Меморандум для реалізації нових інвестиційних проєктів — компанія вкладе в екомодернізацію та розвиток виробництва $1 млрд.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

За словами Лонгобардо, компанія пропонує нову програму «Сталевий мільярд», яка профінансує впровадження технологій «зеленої металургії» та проєкти із зменшення вуглецевого впливу.

«Сталь вже має нижчий вуглецевий слід, ніж інші матеріали: жоден інший матеріал не має таких можливостей для відновлення і повторного використання. Ініціативи, які ми підтверджуємо Меморандумом сьогодні, є прогресивним кроком в українській промисловості», — наголосив він та додав, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 15 років роботи в Україні вклав понад $5 мільярдів у розвиток виробництва.