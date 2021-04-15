«АрселорМиттал» подписал меморандум с Минэкономики. Компания инвестирует $1 миллиард в экомодернизацию

Министр экономики Игорь Петрашко и гендиректор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобарди подписали Меморандум для реализации новых инвестиционных проектов — компания вложит в экомодернизацию и развитие $1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Лонгобарди, компания предлагает новую программу «Стальной миллиард», которая профинансирует внедрение технологий «зеленой металлургии» и проекты по уменьшению углеродного воздействия.

«У стали уже более низкий углеродный след, чем у других материалов: ни один другой материал не имеет таких возможностей для восстановления и повторного использования. Инициативы, которые мы подтверждаем Меморандумом сегодня, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности», — подчеркнул он и добавил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» за 15 лет работы в Украине вложил более $5 миллионов в развитие производства.