«АрселорМиттал» подписал меморандум с Минэкономики. Компания инвестирует $1 миллиард в экомодернизацию

Министр экономики Игорь Петрашко и гендиректор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобарди подписали Меморандум для реализации новых инвестиционных проектов — компания вложит в экомодернизацию и развитие $1 млрд.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
По словам Лонгобарди, компания предлагает новую программу «Стальной миллиард», которая профинансирует внедрение технологий «зеленой металлургии» и проекты по уменьшению углеродного воздействия.
«У стали уже более низкий углеродный след, чем у других материалов: ни один другой материал не имеет таких возможностей для восстановления и повторного использования. Инициативы, которые мы подтверждаем Меморандумом сегодня, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности», — подчеркнул он и добавил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» за 15 лет работы в Украине вложил более $5 миллионов в развитие производства.
- «АрселорМиттал» — это горно-металлургический комбинат в Кривом Роге. В июле 2019 года СБУ открыла производство против предприятия из-за возможного загрязнения окружающей среды. Дело возбудили по статье 441 Уголовного кодекса (экоцид), поскольку деятельность должностных лиц комбината могла угрожать безопасности жителей города. В компании отрицают «экоцид» и намекают на давление на бизнес.
- В начале августа СБУ разблокировала инвестиции «АрселорМиттал» в обмен на новые экологические и экономико-социальные инициативы предприятия.