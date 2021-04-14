«Радіо Свобода» і «Настоящее время» вивезуть частину співробітників із Росії

Співробітників і журналістів редакції «Радіо Свобода», а також телеканалу «Настоящее время» вирішено вивезти з Росії, зокрема з московського бюро.

Про це повідомляє Російська служба BBC з посиланням на джерела.

Міжнародна некомерційна радіомовна організація «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» і телеканал «Настоящее время», що фінансуються Конгресом США, згідно із законом РФ визнані «іноземними агентами». У московських редакціях «Свободи» і телеканалу працюють кілька десятків людей. З ними також співпрацюють кілька сотень фрілансерів.

Співробітникам керівництво запропонувало переїхати до Чехії або України. При цьому рішення добровільне і звільняти тих, хто відмовився, поки не планують. Джерела розповіли, що переїзд людей і техніки за рахунок компанії запланований на травень.

Масова релокація може стати першим випадком за 30 років роботи московського бюро. Утім, закривати його не будуть. У «Радіо Свобода» заявили, що бюро продовжить протистояти «нападкам Кремля».

Евакуацію у BBC повʼязали із накопиченням штрафів на 71,5 мільйона рублів ($945 тисяч) від Роскомнадзору через відсутність маркування «іноземного агента» в опублікованих матеріалах.