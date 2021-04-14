«Радио Свобода» и «Настоящее время» вывезут часть сотрудников из России

Сотрудников и журналистов редакции «Радио Свобода», а также телеканала «Настоящее время» решено вывезти из России, в частности из московского бюро.

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники.

Международная некоммерческая радиовещательная организация «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», финансируемые Конгрессом США, согласно закону РФ признаны «иностранными агентами». В московских редакциях «Свободы» и телеканала работают несколько десятков человек. С ними также сотрудничают несколько сотен фрилансеров.

Сотрудникам руководство предложило переехать в Чехию или Украину. При этом решение добровольное и увольнять тех, кто отказался, пока не планируют. Источники рассказали, что переезд людей и техники за счет компании запланирован на май.

Массовая релокация может стать первым случаем за 30 лет работы московского бюро. Впрочем, закрывать его не будут. В «Радио Свобода» заявили, что бюро продолжит противостоять «нападкам Кремля».

Эвакуацию в BBC связали с накоплением штрафов на 71,5 миллиона рублей ($945 тысяч) от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикуемых материалах.