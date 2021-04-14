Відключення котелень в зоні ООС: Нацкомісія позбавила «Донецькоблгаз» ліцензії

Національна комісія держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг анулювала ліцензію ПАТ «Донецькоблгаз».

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

У підприємства анульовано ліцензію на право госпдіяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ за порушення законодавства і зловживання при поставці природних ресурсів.

Голова Нацкомісії Валерій Тарасюк назвав підприємство таким, яке провело «диверсію проти споживачів і всієї країни», коли відключило «Донецьктеплокомуненерго», залишивши котельні в зоні ООС без газу. «Державі не потрібен ліцензіат, який накопичує борги перед оператором ГТС і відключає теплокомуненерго», — сказав Тарасюк.

За результатами перевірки встановлено, що «Донецькоблгаз» двічі протягом 2020 року не виконав умови договору з газотранспортним оператором з транспортування газу, в частині оплати вартості щодобових небалансів. Це призвело до заборгованості за жовтень, листопад і грудень в 353,9 мільйона гривень.

Ліцензія у підприємства буде анульована з 1 серпня. До цього часу Міненерго, Фонд держмайна, НАК «Нафтогаз України», як власники 38% акцій, повинні визначитися з новим ліцензіатом.