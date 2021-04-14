Отключение котельных в зоне ООС: Нацкомиссия лишила «Донецкоблгаз» лицензии

Национальная комиссия госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг аннулировала лицензию ПАО «Донецкоблгаз».

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

У предприятия аннулирована лицензия на право хоздеятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природных ресурсов.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк назвал предприятие таким, которое провело «диверсию против потребителей и всей страны», когда отключило «Донецктеплокоммунэнерго», оставив котельные в зоне ООС без газа. «Государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает теплокоммунэнерго», — сказал Тарасюк.

По результатам проверки установлено, что «Донецкоблгаз» дважды в течение 2020 года не выполнил условия договора с газотранспортным оператором по транспортировке газа, в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов. Это привело к задолженности за октябрь, ноябрь и декабрь в 353,9 миллиона гривен.

Лицензия предприятия будет аннулирована с 1 августа. До этого времени Минэнерго, Фонд госимущества, НАК «Нафтогаз Украины», как владельцы 38% акций, должны определиться с новым лицензиатом.