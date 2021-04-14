Ексзаступник голови СБУ Нескоромний заявив, що має «цікаві документи» про громадянство Зеленського, публікація яких загрожує тому імпічментом

Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, який є підозрюваним у замовленні вбивства свого колеги та перебуває в розшуку, заявив, що має «цікаві документи» про громадянство президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.