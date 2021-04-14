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Ексзаступник голови СБУ Нескоромний заявив, що має «цікаві документи» про громадянство Зеленського, публікація яких загрожує тому імпічментом

Автор:
Катерина Кадакова
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Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, який є підозрюваним у замовленні вбивства свого колеги та перебуває в розшуку, заявив, що має «цікаві документи» про громадянство президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Нові друзі — це завжди новий досвід, нові можливості та іноді нова, несподівана інформація. Колеги поділилися цікавими документами щодо громадянства нашого президента», — повідомив Нескоромний.

На його думку, після публікації цих документів «повинна негайно розпочатися процедура імпічменту».

Окрім цього, експосадовець СБУ висловив готовність надати ці документи «зацікавленим патріотичним політичним силам».

Зазначимо, раніше Нескоромний заявив, що його залучили до розслідування Bellingcat. Також він розповів, що після того як про його співпрацю стало відомо, у нього вдома провели обшуки.