Ексзаступник голови СБУ Нескоромний заявив, що має «цікаві документи» про громадянство Зеленського, публікація яких загрожує тому імпічментом

Колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний, який є підозрюваним у замовленні вбивства свого колеги та перебуває в розшуку, заявив, що має «цікаві документи» про громадянство президента Володимира Зеленського.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Нові друзі — це завжди новий досвід, нові можливості та іноді нова, несподівана інформація. Колеги поділилися цікавими документами щодо громадянства нашого президента», — повідомив Нескоромний.
На його думку, після публікації цих документів «повинна негайно розпочатися процедура імпічменту».
Окрім цього, експосадовець СБУ висловив готовність надати ці документи «зацікавленим патріотичним політичним силам».
Зазначимо, раніше Нескоромний заявив, що його залучили до розслідування Bellingcat. Також він розповів, що після того як про його співпрацю стало відомо, у нього вдома провели обшуки.
- Нескоромний був першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю з 8 листопада 2019 до 13 березня 2020 року.
- 23 січня 2020 року СБУ повідомила, що попередила вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Полковника спецпідрозділу «Альфа» Андрія Расюка заарештували за підозрою у підготовці вбивства. Замовником убивства називають Нескоромного.
- 27 січня Нескоромному повідомили про підозру й оголосили в розшук. За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов заважав Нескоромному повернутися на високу посаду в керівництві СБУ.