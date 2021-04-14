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Экс-замглавы СБУ Нескоромный заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве Зеленского, публикация которых грозит ему импичментом

Автор:
Екатерина Кадакова
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Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что владеет «интересными документами» о гражданстве президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сообщил Нескоромный.

По его мнению, после публикации этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента».

Кроме этого, экс-чиновник СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».

Отметим, ранее Нескоромный заявил, что его привлекли к расследованию Bellingcat. Также он рассказал, что после того как о его сотрудничестве стало известно, у него дома провели обыски.