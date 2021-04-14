Экс-замглавы СБУ Нескоромный заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве Зеленского, публикация которых грозит ему импичментом

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что владеет «интересными документами» о гражданстве президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.