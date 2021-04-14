Экс-замглавы СБУ Нескоромный заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве Зеленского, публикация которых грозит ему импичментом

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что владеет «интересными документами» о гражданстве президента Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сообщил Нескоромный.
По его мнению, после публикации этих документов «должна немедленно начаться процедура импичмента».
Кроме этого, экс-чиновник СБУ выразил готовность предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам».
Отметим, ранее Нескоромный заявил, что его привлекли к расследованию Bellingcat. Также он рассказал, что после того как о его сотрудничестве стало известно, у него дома провели обыски.
- Нескоромный был первым заместителем главы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с 8 ноября 2019 до 13 марта 2020 года.
- 23 января 2020 года СБУ сообщила, что предотвратила убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Полковника спецподразделения «Альфа» Андрея Расюка арестовали по подозрению в подготовке убийства. Заказчиком убийства называют Нескоромного.
- 27 января Нескоромному сообщили о подозрении и объявили в розыск. По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов мешал Нескоромному вернуться на высокий пост в руководстве СБУ.