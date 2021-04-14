Сенат США затвердив першим заступником держсекретаря ветерана дипломатичної служби Венді Шерман

Сенат Сполучених Штатів підтвердив призначення першим заступником держсекретаря США Венді Шерман.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник Держдепу Нед Прайс.

«Радий бачити, що Венді Шерман затверджена сьогодні на посаді заступника держсекретаря. Вона була захисником американського народу протягом усієї своєї карʼєри і буде продовжувати робити це, просуваючи зовнішню політику США у Держдепартаменті», — написав він.

Також призначення Шерман привітав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними Reuters, за затвердження Шерман на посаді проголосували 56 сенаторів, проти — 42.

Як зазначається, представники Республіканської партії виступали проти призначення Шерман через те, що вона займалася переговорами США з Іраном щодо ядерного питання в адміністрації президента Барака Обами у 2015 році. Тоді Шерман обіймала посаду заступника держсекретаря США з політичних питань.

Шерман була радником Держдепартаменту з 1997 до 2001 року, коли вона також була координатором з політичних питань щодо Північної Кореї. З 1993 до 1996 року вона обіймала посаду помічника державного секретаря із законодавчих питань.

Чинний президент США Джо Байден представив кандидатуру Шерман 16 січня, до своєї інавгурації.

У березні Шерман пообіцяла новий підхід до Ірану і заявила, що світ змінився з моменту запровадження пакту. Вона також додала, що іранське питання має «вирішуватися по суті того, де ми перебуваємо сьогодні, а не з ностальгії за тим, що могло б бути».