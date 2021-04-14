Сенат США утвердил первым заместителем госсекретаря ветерана дипломатической службы Уэнди Шерман

Сенат США подтвердил назначение первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель Госдепа Нед Прайс.

«Рад видеть, что Венди Шерман утверждена сегодня на должности заместителя госсекретаря. Она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры и будет продолжать делать это, продвигая внешнюю политику США в Госдепартаменте», — написал он.

Также назначение Шерман поприветствовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным Reuters, за утверждение Шерман в должности проголосовали 56 сенаторов, против — 42.

Как отмечается, представители Республиканской партии выступали против назначения Шерман из-за того, что она занималась переговорами США с Ираном по ядерному вопросу в администрации президента Барака Обамы в 2015 году. Тогда Шерман занимала должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Шерман была советником Госдепартамента с 1997 до 2001 года, когда она также была координатором по политическим вопросам в отношении Северной Кореи. С 1993 до 1996 года она занимала должность помощника государственного секретаря по законодательным вопросам.

Действующий президент США Джо Байден представил кандидатуру Шерман 16 января, до своей инаугурации.

В марте Шерман пообещала новый подход к Ирану и заявила, что мир изменился с момента введения пакта. Она также добавила, что иранский вопрос должен «решаться по сути, где мы находимся сегодня, а не из ностальгии по тому, что могло бы быть».