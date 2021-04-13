США відмовляються від планів Трампа вивести військових з Німеччини. Туди направлять додатковий контингент

Пентагон вирішив не скорочувати військовий контингент США у Німеччині, як того прагнув 45-й президент США Дональд Трамп.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.
Остін наразі перебуває у Німеччині, де провів зустріч з міністром оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер.
«Я повідомив міністра про наш намір постійно організувати приблизно 500 додаткових американських співробітників у районі Вісбадена вже цієї осені», — сказав він.
Також Остін подякував Німеччині за внески у НАТО та місію Альянсу в Афганістані, а також за те, що там ухвалили рішення підвищити видатки на оборону.
- У липні 2020 року вже колишній міністр оборони США Марк Еспер заявив, що за рішенням 45-го президента Дональда Трампа з Німеччини «якомога швидше» виведуть 12 тисяч американських військовослужбовців, скоротивши чисельність військ до 24 тисяч. До цього Трамп говорив, що частину військ з Німеччини направлять до Польщі. Росія заявила, що вживе «контрзаходів» і буде посилювати військові позиції на кордонах Польщі та балтійських країн.
- Того ж місяця Польща та США домовилися розмістити на польській території постійний військовий американський контингент і додатково ще близько тисячі військових, а 23 листопада в Польщі відкрили Командування 5-го армійського корпусу США.