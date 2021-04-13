США отказываются от планов Трампа вывести войска из Германии. Туда направят дополнительный контингент

Пентагон решил не сокращать военный контингент США в Германии, как того хотел 45-й президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Reuters.

Остин сейчас находится в Германии, где провел встречу с министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Я сообщил министру о нашем намерении постоянно организовать около 500 дополнительных американских сотрудников в районе Висбадена уже этой осенью», — сказал он.

Также Остин поблагодарил Германию за вклады в НАТО и миссию Альянса в Афганистане, а также за то, что там приняли решение повысить расходы на оборону.