США отказываются от планов Трампа вывести войска из Германии. Туда направят дополнительный контингент

Пентагон решил не сокращать военный контингент США в Германии, как того хотел 45-й президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Reuters.
Остин сейчас находится в Германии, где провел встречу с министром обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Я сообщил министру о нашем намерении постоянно организовать около 500 дополнительных американских сотрудников в районе Висбадена уже этой осенью», — сказал он.
Также Остин поблагодарил Германию за вклады в НАТО и миссию Альянса в Афганистане, а также за то, что там приняли решение повысить расходы на оборону.
- В июле 2020 года уже бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что по решению 45-го президента Дональда Трампа из Германии «как можно быстрее» выведут 12 тысяч американских военнослужащих, сократив численность войск до 24 тысяч. До этого Трамп говорил, что часть войск из Германии направят в Польшу. Россия заявила, что примет «контрмеры» и будет усиливать военные позиции на границах Польши и балтийских стран.
- В том же месяце Польша и США договорились разместить на польской территории постоянный военный американский контингент и дополнительно еще около тысячи военных, а 23 ноября в Польше открыли Командование 5-го армейского корпуса США.