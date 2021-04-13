«Вони — причина 70% інфекцій». ВООЗ закликала країни світу заборонити продаж живих диких тварин на ринках

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу заборонити продаж на ринках живих диких тварин.
Про це пише Reuters.
До цього заклику ВООЗ приєдналися також Всесвітня організація охорони здоров’я тварин та Програма ООН з довкілля. Вони зазначають, що дикі тварини стають причинами 70% нових інфекцій, які з’являються серед людей.
«Призупинити торгівлю живими дикими тваринами видів ссавців для харчових цілей та для розведення та закрити секції продовольчих ринків, де продають живих диких тварин видів ссавців як надзвичайний захід, якщо не передбачені ефективні правила та адекватна оцінка ризику», — закликають організації.
У ВООЗ підкреслили, що ця рекомендація не нова, але на тлі пандемії коронавірусу вона неабияк набула актуальності.
«Коли диких тварин тримають в клітках або загонах, забивають та розфасовують на відкритих ринках, ці зони заражаються біологічними рідинами, фекаліями та іншими відходами, підвищуючи ризик передачі патогенів робітникам і клієнтам і потенційно призводять до поширення патогенів серед інших тварин на ринку», — пояснюють вони.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають ймовірним.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.