«Они — причина 70% инфекций»: ВОЗ призвала страны мира запретить продажу живых диких животных на рынках

Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира запретить продажу на рынках живых диких животных.
Об этом пишет Reuters.
К этому призыву ВОЗ присоединились также Всемирная организации здравоохранения животных и Программа ООН по окружающей среде. Они отмечают, что дикие животные становятся причинами 70% новых инфекций, которые появляются среди людей.
«Приостановить торговлю живыми дикими животными видов млекопитающие для пищевых целей и для разведения и закрыть секции продовольственных рынков, где продают живых диких животных видов млекопитающие как крайняя мера, если не предусмотрены эффективные правила и адекватная оценка риска», — призывают организации.
В ВОЗ подчеркнули, что эта рекомендация не новая, но на фоне пандемии коронавируса она изрядно приобрела актуальность.
«Когда диких животных держат в клетках или загонах, забивают и расфасовывают на открытых рынках, эти зоны заражаются биологическими жидкостями, фекалиями и другими отходами, повышая риск передачи патогенов рабочим и клиентам и потенциально приводя к распространению патогенов среди других животных на рынке», — объясняют они.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.