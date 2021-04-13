«Они — причина 70% инфекций»: ВОЗ призвала страны мира запретить продажу живых диких животных на рынках

К этому призыву ВОЗ присоединились также Всемирная организации здравоохранения животных и Программа ООН по окружающей среде. Они отмечают, что дикие животные становятся причинами 70% новых инфекций, которые появляются среди людей.

«Приостановить торговлю живыми дикими животными видов млекопитающие для пищевых целей и для разведения и закрыть секции продовольственных рынков, где продают живых диких животных видов млекопитающие как крайняя мера, если не предусмотрены эффективные правила и адекватная оценка риска», — призывают организации.

В ВОЗ подчеркнули, что эта рекомендация не новая, но на фоне пандемии коронавируса она изрядно приобрела актуальность.

«Когда диких животных держат в клетках или загонах, забивают и расфасовывают на открытых рынках, эти зоны заражаются биологическими жидкостями, фекалиями и другими отходами, повышая риск передачи патогенов рабочим и клиентам и потенциально приводя к распространению патогенов среди других животных на рынке», — объясняют они.