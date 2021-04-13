Суд виправдав суддю КСУ Сліденка у справі про конфлікт інтересів — «має імунітет»

Голосіївський райсуд Києва вирішив, що суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка неможливо притягнути до адміністративної відповідальності за конфлікт інтересів, і виправдав його у справі.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), посилаючись на рішення суду.

«На думку судді Алли Слободянюк, судді КСУ мають імунітет — їх не можна притягати до адміністративної відповідальності», — зазначає НАЗК, виходячи з рішення суду.

Відповідно до рішення, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів неможливе, тому що на розгляд Великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.