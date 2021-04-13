Суд оправдал судью КСУ Слиденко по делу о конфликте интересов — «имеет иммунитет»

Голосеевский райсуд Киева решил, что судью Конституционного суда Игоря Слиденко невозможно привлечь к административной ответственности за конфликт интересов, и оправдал его в деле.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), ссылаясь на решение суда.
«По мнению судьи Аллы Слободянюк, судьи КСУ имеют иммунитет — их нельзя привлечь к административной ответственности», — отмечает НАПК, исходя из решения суда.
Согласно решению, привлечь судей к ответственности за совершение действий в условиях конфликта интересов невозможно, потому что на рассмотрение Большой палаты КСУ было подано заявление о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.
Однако, как добавляют в НАПК, закон о КСУ прямо запрещает его судьям участвовать в принятии решений, в которых есть конфликт интересов. То есть заявление о самоотводе не может быть основанием для участия в принятии решения.
Ранее Голосеевский райсуд закрыл дело в отношении другой судьи КСУ — Ирины Завгородней, которое касалось недекларирования автомобиля мужа.
- Напомним, 1 февраля НАПК составило протоколы по трем судьям Конституционного суда. Речь шла об Игоре Слиденко, Владимире Мойсике и Ирине Завгородней. Их подозревали в конфликте интересов при принятии решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование.
- В НАПК тогда указывали, что еще до принятия скандального решения КСУ вручили админпротоколы Слиденко и Мойсику за то, что они вовремя не подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.