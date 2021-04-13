Суд оправдал судью КСУ Слиденко по делу о конфликте интересов — «имеет иммунитет»

Голосеевский райсуд Киева решил, что судью Конституционного суда Игоря Слиденко невозможно привлечь к административной ответственности за конфликт интересов, и оправдал его в деле.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), ссылаясь на решение суда.

«По мнению судьи Аллы Слободянюк, судьи КСУ имеют иммунитет — их нельзя привлечь к административной ответственности», — отмечает НАПК, исходя из решения суда.

Согласно решению, привлечь судей к ответственности за совершение действий в условиях конфликта интересов невозможно, потому что на рассмотрение Большой палаты КСУ было подано заявление о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.