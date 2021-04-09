Суд закрыл дело судьи КСУ Завгородней о недекларировании авто

Голосеевский районный суд закрыл дело в отношении судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которое касалось недекларирования автомобиля мужа.

Об этом говорится в решении суда от 29 марта.

Речь идет о декларации за 2018 год. Судья в ней не указала внедорожник Land Rover за 615,4 тысячи гривен. При этом она утверждала, что автомобиль угнали, а позднее обнаружили за границей.

Судья КС отметила, что предложила обратиться с запросами о похищении в страховую компанию, но Национальное агентство по предупреждению коррупции с соответствующими запросом не обратилось.

Суд не увидел состава административного правонарушения и решил дело закрыть.