Суд закрыл дело судьи КСУ Завгородней о недекларировании авто

Голосеевский районный суд закрыл дело в отношении судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которое касалось недекларирования автомобиля мужа.
Об этом говорится в решении суда от 29 марта.
Речь идет о декларации за 2018 год. Судья в ней не указала внедорожник Land Rover за 615,4 тысячи гривен. При этом она утверждала, что автомобиль угнали, а позднее обнаружили за границей.
Судья КС отметила, что предложила обратиться с запросами о похищении в страховую компанию, но Национальное агентство по предупреждению коррупции с соответствующими запросом не обратилось.
Суд не увидел состава административного правонарушения и решил дело закрыть.
- 1 февраля НАПК составило протоколы в отношении трех судей Конституционного суда. Речь идет о судьях Игоре Слиденко, Владимире Мойсыке и Ирине Завгородней. Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование.
- Тогда относительно Завгородней составили еще один протокол — за недекларирование автомобиля мужа.