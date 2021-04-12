У Запоріжжі посилюють карантин — транспорт працюватиме лише у години пік

Влада Запоріжжя ухвалила рішення посилити карантин у місті та обмежити роботу громадського транспорту.

Про це у своєму Facebook написав мер міста Володимир Буряк.

«Громадський транспорт перевозитиме пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння та в масках. Контроль за цим посилено! Як працюватиме транспорт у вихідні, повідомимо додатково — все залежатиме від ситуації з поширенням COVID», — зазначив він.

Також Буряк повідомив, що всі літні майданчики ресторанів і кафе, а також атракціони будуть зачинені.