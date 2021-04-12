В Запорожье усиливают карантин — транспорт будет работать только в часы пик

Власти Запорожья приняли решение усилить карантин в городе и ограничить работу общественного транспорта.
Об этом в своем Facebook написал мэр города Владимир Буряк.
«Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилен! Как будет работать транспорт в выходные, сообщим дополнительно — все будет зависеть от ситуации с распространением COVID», — отметил он.
Также Буряк сообщил, что все летние площадки ресторанов и кафе, а также аттракционы будут закрыты.
- В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили усилить карантин с 3 апреля. Там запретили проведение массовых мероприятий, ограничили работу кафе и ресторанов, а также разрешили работу только продовольственных рынков.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне сейчас находятся Киев и 10 областей, в регионах действует локдаун. В стране фиксируют рекордные суточные показатели смертности и новых больных коронавирусом.