Пса Байдена відправлять на дресирування. Він кілька разів покусав співробітників Білого дому

Одного з псів президента США Джо Байдена, німецьку вівчарку Мейджора відправлять на дресирування через його агресивну поведінку.

Про це пише NBC.

Псу лише три роки, сім’я Байденів взяла його з притулку. Собака пройде спеціальне навчання для того, щоб пристосуватися до життя в Білому домі.

«Виїзне приватне навчання проходитиме в районі Вашингтону (округ Колумбія) і, як очікується, триватиме кілька тижнів», — сказав речник першої леді США Майкл Лароса.

Сам президент Джо Байден запевняє, що його пес — «хороший хлопчик», але йому складно дається адаптація до нових умов проживання і до багатьох незнайомих людей у Білому домі.