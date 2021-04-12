Пса Байдена відправлять на дресирування. Він кілька разів покусав співробітників Білого дому

Одного з псів президента США Джо Байдена, німецьку вівчарку Мейджора відправлять на дресирування через його агресивну поведінку.
Про це пише NBC.
Псу лише три роки, сім’я Байденів взяла його з притулку. Собака пройде спеціальне навчання для того, щоб пристосуватися до життя в Білому домі.
«Виїзне приватне навчання проходитиме в районі Вашингтону (округ Колумбія) і, як очікується, триватиме кілька тижнів», — сказав речник першої леді США Майкл Лароса.
Сам президент Джо Байден запевняє, що його пес — «хороший хлопчик», але йому складно дається адаптація до нових умов проживання і до багатьох незнайомих людей у Білому домі.
- Байден переїхав до Білого дому зі своїми домашніми улюбленцями. Цій традиції слідували багато американських президентів. Дональд Трамп став першим президентом США за понад 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі. Він пояснював, що не має домашнього улюбленця через брак часу.
- 8 березня стало відомо, що Мейджор покусав охоронця Білого дому. Після цього собак відправили на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час. Проте пізніше тварин повернули назад.
- Однак наприкінці березня стало відомо, що Мейджор знов покусав людину. За даними ЗМІ, йшлося про співробітника Служби національних парків, який вигулював пса.