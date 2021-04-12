Пса Байдена отправят на дрессировку. Он несколько раз покусал сотрудников Белого дома

Одного из псов президента США Джо Байдена, немецкую овчарку Мейджора отправят на дрессировку из-за его агрессивного поведения.
Об этом пишет NBC.
Псу всего три года, семья Байденов взяла его из приюта. Собака пройдет специальное обучение для того, чтобы приспособиться к жизни в Белом доме.
«Выездное частное обучение будет проходить в районе Вашингтона (округ Колумбия) и, как ожидается, продлится несколько недель», — сказал представитель первой леди США Майкл Лароса.
Сам президент Джо Байден уверяет, что его пес — «хороший мальчик», но ему сложно дается адаптация к новым условиям проживания и ко многим незнакомым людям в Белом доме.
- Байден переехал в Белый дом со своими домашними любимцами. Этой традиции следовали многие американские президенты. Дональд Трамп стал первым президентом США за более чем 100 лет, у которого не было домашнего любимца в Белом доме. Он объяснял, что не имеет домашнего любимца из-за нехватки времени.
- 8 марта стало известно, что Мейджор покусал охранника Белого дома. После этого собак отправили на тренировку в дом Байденов в штате Делавер, где они прожили долгое время. Однако позже животных вернули обратно.
- Однако в конце марта стало известно, что Мейджор снова покусал человека. По данным СМИ, речь шла о сотруднике Службы национальных парков, который выгуливал собаку.