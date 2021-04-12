Пса Байдена отправят на дрессировку. Он несколько раз покусал сотрудников Белого дома

Одного из псов президента США Джо Байдена, немецкую овчарку Мейджора отправят на дрессировку из-за его агрессивного поведения.

Об этом пишет NBC.

Псу всего три года, семья Байденов взяла его из приюта. Собака пройдет специальное обучение для того, чтобы приспособиться к жизни в Белом доме.

«Выездное частное обучение будет проходить в районе Вашингтона (округ Колумбия) и, как ожидается, продлится несколько недель», — сказал представитель первой леди США Майкл Лароса.

Сам президент Джо Байден уверяет, что его пес — «хороший мальчик», но ему сложно дается адаптация к новым условиям проживания и ко многим незнакомым людям в Белом доме.