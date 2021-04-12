У Дніпрі карантин продовжили до 30 квітня

У Дніпрі рішенням комісії ТЕБ та НС до 30 квітня продовжили карантин.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Заборону на роботу дискотек і нічних клубів продовжено. Кафе, бари і ресторани працюють з санітарними обмеженнями до 00:00, а після — тільки навинос або адресною доставкою.

Влада рекомендувала комунальним установам знайти можливість організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Рішення про «погодинні пільги» на проїзд в громадському транспорті залишається в силі. Пільговики можуть їздити за пільгами тільки з 10:00 до 15:00.

Школярі 5—11 класів продовжать навчання дистанційно. Початкова школа, як і дитячі садки, працюватимуть у звичайному режимі.