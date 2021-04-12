ЗСУ показали позиції бойовиків під Шумами. Їх облаштували на насосній станції, яка забезпечує водою Донецьк, Горлівку та Маріуполь

Військові 10 Гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» оприлюднили відео позицій бойовиків під Шумами у Донецькій області. Їх облаштували на насосній станції, що заборонено міжнародним правом.

Відео опубліковано на сторінці бригади у Facebook.

Військові зазначили, що саме з цих позицій було вбито наприкінці березня чотирьох бійців ЗСУ, а ще двоє отримали поранення.

«Навіть у війни є правила. Розстрілювати поранених з об’єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто спішить пораненим на допомогу — це, без сумніву, поза правилами. Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними. Але відповідати рано чи пізно за скоєне прийдеться», — зазначили у бригаді.

Облаштування військових позицій на об’єктах критичної інфраструктури суворо заборонено міжнародними конвенціями. За даними ЗСУ, насосна станція забезпечує питною водою Майорськ, Донецьк, Горлівку та Маріуполь.