ВСУ показали позиции боевиков под Шумами. Их обустроили на насосной станции, которая обеспечивает водой Донецк, Горловку и Мариуполь

Военные 10 Горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» обнародовали видео позиций боевиков под Шумами в Донецкой области. Их обустроили на насосной станции, что запрещено международным правом.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

Военные отметили, что именно с этих позиций были убиты в конце марта четыре бойца ВСУ, а еще двое получили ранения.

«Даже на войне есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь — это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется», — отметили в бригаде.

Обустройство военных позиций на объектах критической инфраструктуры строго запрещено международными конвенциями. По данным ВСУ, насосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Донецк, Горловку и Мариуполь.