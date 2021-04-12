ВСУ показали позиции боевиков под Шумами. Их обустроили на насосной станции, которая обеспечивает водой Донецк, Горловку и Мариуполь

Военные 10 Горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» обнародовали видео позиций боевиков под Шумами в Донецкой области. Их обустроили на насосной станции, что запрещено международным правом.
Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.
Военные отметили, что именно с этих позиций были убиты в конце марта четыре бойца ВСУ, а еще двое получили ранения.
«Даже на войне есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь — это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется», — отметили в бригаде.
Обустройство военных позиций на объектах критической инфраструктуры строго запрещено международными конвенциями. По данным ВСУ, насосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Донецк, Горловку и Мариуполь.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- В конце марта боевики обстреляли из минометов украинские позиции неподалеку Шумов, вследствие чего четверо бойцов ВСУ погибли. 3 апреля возле поселка Шумы из-за подрыва на неизвестном устройстве погиб еще один украинский военный.