У Києві перенесли початок набору дітей до перших класів.
Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
«Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників — прийом до шкіл розпочнеться у травні», — написав він.
Мондриївський пояснив, що у звʼязку з карантинними обмеженнями влада вимушена призупинити набір дітей до перших класів шкіл Києва, який мав розпочатися 12 квітня.
«Про нову дату старту прийому ми обовʼязково всіх поінформуємо! Слідкуйте за сторінками Департамент освіти і науки Києва і Все буде Добре! ОК!. Щойно ситуація стабілізується, приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом», — додав посадовець.
- 5 квітня в Києві та низці регіонів почав діяти посилений карантин. Серед іншого він передбачає закриття шкіл і дитячих садків.
- 10 квітня в більшості областей України відбулося пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне тестування через локдаун проведуть на два тижні пізніше (24 квітня).