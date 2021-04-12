В Киеве перенесли начало набора детей в первые классы столичных школ.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
«Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников — прием в школы начнется в мае», — написал он.
Мондриевский пояснил, что в связи с карантинными ограничениями власть вынуждена приостановить набор детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться 12 апреля.
«О новой дате старта набора мы обязательно всех проинформируем! Следите за страницами Департамент образования и науки Киева и Все буде добре! ОК!. Как только ситуация стабилизируется, приемная комиссия сможет восстановить безопасный набор», — добавил чиновник.
- 5 апреля в Киеве и ряде регионов начал действовать усиленный карантин. Среди прочего он предусматривает закрытие школ и детских садов.
- 10 апреля в большинстве областей Украины состоялось пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО). В Киеве, Черниговской и Николаевской областях пробное тестирование из-за локдауна проведут на две недели позже (24 апреля).