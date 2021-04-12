В Киеве перенесли начало набора детей в первые классы столичных школ.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

«Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников — прием в школы начнется в мае», — написал он.

Мондриевский пояснил, что в связи с карантинными ограничениями власть вынуждена приостановить набор детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться 12 апреля.

«О новой дате старта набора мы обязательно всех проинформируем! Следите за страницами Департамент образования и науки Киева и Все буде добре! ОК!. Как только ситуация стабилизируется, приемная комиссия сможет восстановить безопасный набор», — добавил чиновник.